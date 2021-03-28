كثير من الأسئلة المتعلقة بلقاحات فايروس كورونا المستجد يتم تداولها، أبرزها ما يتعلق بتأثير اللقاح على الحمل والرضاعة وخصوبة الذكور والنساء.

وأجابت وزارة الدفاع عن هذه الأسئلة الشائعة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت أبرز الأسئلة الشائعة وإجاباتها، وفقاً للتالي:

هل يجب تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح؟

لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح.

هل اللقاح يؤثر على الخصوبة؟

لا يؤثر اللقاح على الخصوبة لدى الذكور أو الإناث.

هل يؤجل التبرع بالدم؟

لا توجد حاجة لتأجيل التبرع بالدم بعد أخذ اللقاح.

هل اللقاح يسبب الجلطات؟

لا علاقة للقاحات بإحداث جلطات.

هل يؤثر اللقاح على المرأة المرضع؟

لا يؤثر اللقاح على المرأة المرضع ولا على طفلها.

هل يلزم إجراء فحوصات قبل أخذ اللقاح؟

لا يلزم إجراء فحوصات قبل أخذ اللقاح.

هل سجلت المملكة وفيات بعد أخذ اللقاح؟

لم ترصد حالات وفيات ناتجة عن أخذ اللقاح في المملكة.

هل سُجلت في المملكة أعراض جانبية شديدة بعد أخذ اللقاح؟

لم ترصد أي أعراض جانبية شديدة بعد أخذ اللقاح.