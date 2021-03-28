كشفت وزارة الداخلية إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس «كورونا» المستجد للفترة من 8/ 8/ 1442 وحتى 14/ 8/ 1442، بإجمالي 30306 مخالفات.

ووفقاً لإحصائية الداخلية، جاءت الرياض في صدارة القائمة بـ9915 مخالفة، تلتها مكة بـ7222 مخالفة، وحلت الشرقية ثالثاً بـ4112 مخالفة.

من جهة أخرى، جاءت نجران الأكثر التزاماً مسجلة 77 مخالفة، ثم جازان بـ181 مخالفة، وعسير 676 مخالفة.

وبحسب الإحصائية، سجلت المدينة المنورة 1697 مخالفة، فيما تم تسجيل 2375 مخالفة في القصيم، وفي الجوف 1241 مخالفة، و861 مخالفة في تبوك.

وفي الباحة تم رصد 746 مخالفة، و606 مخالفات في الحدود الشمالية، و597 في حائل.