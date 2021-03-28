صدر قرار بتعيين المخرج الدكتور عمرالجاسر مديرا تنفيذيا وإعلاميا لمهرجان الأمل بالسويد. ويحمل الجاسر سجلا حافلا بالإنجازات التي جعلت منه سبباً كبيراً في تنشيط الحراك الثقافي من خلال توليه مهمات كثيرة أنجز من خلالها نجاحات سجلت باسم الوطن.

وتم ترشيح الجاسر من قبل مؤسس ورئيس مهرجان الأمل الدولي باستوكهولم بالسويد الفنان فادي الأوند للإدارة التنفيذية للمهرجان إضافة لمهمة المدير الإعلامي، وذلك لخبرته الطويلة في إدارة وتنظيم المهرجانات، إضافة إلى جهوده الملموسة في دعم الحراك الثقافي والفني عربياً ودولياً.

وأضاف الأوند: نفتخر بالمخرج السعودي الدكتور عمر الجاسر كنموذج عربي وسعودي سجل بصمته فنياً بجدارة وطموح كبير، سعى من خلاله لتأكيد تلك البصمة في كثير من المهرجانات الفنية.

وأوضح أن المهرجان سيقام في 23 يوليو ويستمر إلى 1 أغسطس في مدينة استوكهولم.

من جهته، عبر المخرج السعودي الدكتور عمر الجاسر عن امتنانه للفنان المخرج فادي لاختياره مقدراً ثقته التي أولاها له، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يكون خير سفير للفنان السعودي في هذا المهرجان الدولي.

وشكر الجاسر كل من دعمه في مسيرته العملية ليحصل على هذا التقدير العربي والدولي، مؤكداً أن ما وصل له من نجاح وإنجاز بعد فضل الله كان للداعمين والمؤمنين به وبعطائه، كما رفع أعظم امتنان لخادم الحرمين وولي عهده الأمين على دعمهما للحراك الفني ولمسيرة الفنانين.