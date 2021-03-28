أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل 531 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 389 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 388325 حالة، من بينها 4728 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 638 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 37674 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6650 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.