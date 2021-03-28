زار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، مقر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» بمدينة بريدة في منطقة القصيم، واطلع على مرافق المعهد، وقاعاته التعليمية والتدريبية، وبرامجه المنفذة.



وكان في استقبالة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، والمدير العام للمعهد م.عبدالعزيز الصقير.



وعبّر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شكره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة على هذه الزيارة التفقدية لمعهد سرب، ووقوفه ميدانياً على البرامج التدريبية، مشيراً إلى أن المعهد يُعد مؤسسة تدريبية نوعية، يتخصص المتدربون فيه بعدة تخصصات حيوية تتعلق بصناعة الخطوط الحديدية، ومن بينها قيادة القطارات وصيانتها، والإشارات والتحكّم، لتغذي الاحتياج المتواصل في توفير العنصر الوطني الشاب والمؤهل لمثل هذه الوظائف الدقيقة.