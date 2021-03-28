في أقل حصيلة يومية منذ 49 يوماً أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد)، مسجداً واحداً فقط مؤقتاً في منطقة تبوك، وذلك بعد ثبوت حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 49 يوماً إلى 382 مسجداً، تمّ فتح 373 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد 3 بالرياض، و 4 مساجد بالقصيم، ومسجد بتبوك، ومسجد بالجوف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.