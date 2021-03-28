بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى:«علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية النيجر محمد بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر.وقال الملك المفدى:«تلقينا ببالغ السرور نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لفخامتكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين، راجين لكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية النيجر الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار».