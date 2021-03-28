بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال ولي العهد:«تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم، ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً العلي القدير الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لمحمد بازوم بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر. وقال ولي العهد:«تلقيت ببالغ السرور نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية النيجر، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أطيب التهاني وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، راجياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية النيجر الشقيقة المزيد من التقدم والرقي».