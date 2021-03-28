(502)حالة مؤكدة(355)تعافي(4593)نشطة(635)حرجةواصلت منطقة الرياض تصدرها حالات الإصابة بكورونا بفارق كبير من المناطق الأخرى، وسجلت خلال يوم واحد 226 إصابة، تليها مكة المكرمة 94، الشرقية 86، القصيم 25، المدينة المنورة 23، جازان 10،عسير 9، تبوك 9 الحدود الشمالية 7، نجران 5 حائل 4، الجوف 3 والباحة حالة واحدة.وعزت وزارة الصحة زيادة أعداد الإصابة بفايروس كورونا إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية؛ مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفايروس حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.وأعلنت الوزارة تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي (355) حالة في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593) منها (635) حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (387.794) حالة وحالات التعافي (376.558) حالة، وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة، فيما تم إجراء (46.328) فحصاً مخبرياً جديداً.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).(6)وفيات