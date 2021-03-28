يتوّج مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأحد) الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، كما يشهد توقيع بحوث بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار وهي إحدى مبادرات الملتقى الريادية وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز.وأوضح المشرف على الملتقى سلطان الدوسري أن تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يدعم الجهود الرامية لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية، وسيسلّم الأمير خالد الفيصل الجوائز للفائزين، التي تبلغ قيمتها مليون ريال إضافة إلى باقة من الجوائز، كما يشهد توقيع البحوث الفائزة في بوابة مكة للبحث والابتكار والبالغ عددها 20 بحثاً وسوف يتم توزيع مليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل بحث فائز.وأضاف الدوسري أن البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار ستسهم في تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، تطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.وأشار إلى أنه سوف يُمنح الباحثون من مختلف قطاعات مكة المكرمة فرصة الدعم النوعي في مجال الأبحاث العلمية التطبيقية ذات الأثر الفاعل، والتي يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول تقنية مبتكرة لتحديات المنطقة،ونوه بأن تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لإيجاد أفكار تقنية لتطوير منظومة الحج والعمرة تشارك فيه جهات عدة، وتركّز مخرجات التحدي على الارتقاء بتجربة الحج والعمرة التي يخوضها الحجاج والمعتمرون من جميع أنحاء العالم، وكذلك على دفع عجلة الجهود الرامية إلى تحويل مكّة المكرمة إلى مدينة ذكية.ينصبّ تركيز موضوع «الرعاية الصحيّة» على زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية صحّة جميع الحجاج والمعتمرين ورفاهيتهم، الأمر الذي أصبح يشكّل مصدر قلق متزايداً تزامناً مع استمرار تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي الوقت نفسه، يسعى موضوع «النقل والمواصلات» لضمان توفير وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة على نحو مناسب وبما يكفل سهولة الوصول إليها، في حين يستكشف موضوع «إدارة الأفواج» عدداً من السُبل الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتلبية المتطلبات المرتبطة باستيعاب الأفواج والأعداد الهائلة.يشار إلى أن الفائزين في تحدي كاوست تم اختيارهم من بين 1306 مشاركين من 34 دولة حول العالم، وأسفرت عملية الفرز عن اختيار 33 متأهلاً للتصفيات النهائية للتحدّي.1306 مشاركين من 34 دولة