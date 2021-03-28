وجه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقالطة، ببحث حالة طفل كفيف تعرض لحروق شديدة في قدميه، والرفع بالنتائج عاجلا.وأعلنت إمارة الباحة عبر حسابها في «تويتر»، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل الكفيف، فقد تضمن التوجيه لصحة المنطقة دراسة الحالة الطبية للطفل وتقديم الرعاية الكاملة له.وكان أحد المغردين قد ناشد أمير المنطقة بفتح ملف تحقيق لحالة الطفل الكفيف الذي أصيب بحروق شديدة في قدميه، لمعرفة المتسبب في ذلك، وسبب رفض والده تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد في الباحة، ما تسبب في تدهور حالته الصحية والنفسية، مرفقا صوراً للطفل تظهر الحروق التي تعرض لها.