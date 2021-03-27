شاركت أمانة المنطقة الشرقية مساء اليوم (السبت)، في فعالية ساعة الأرض العالمية، إذ تم إطفاء عدد كبير من أعمدة الإنارة في كل من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة ومن باب مسؤوليتها في المحافظة على البيئة شاركت في الحدث العالمي «ساعة الأرض»، بهدف حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة وعوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.

وأضاف أن الأمانة أطفأت عددا كبيرا من أعمدة الإنارة في حاضرة الدمام، وبقية المحافظات وذلك بإشراف الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة، إذ تم إطفاء ٣٨٠ عمود إنارة في طريق الملك عبدالله بالدمام، و٤١٠ أعمدة في طريق الخليج العربي، و٣٦٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد في الدمام، فيما تم إطفاء عدد من أعمدة الإنارة في محافظة الخبر عبر إطفاء ١٠٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز من منطقة الفوازية إلى جسر الملك فهد، و١٠٠ عمود إنارة في طريق الكورنيش الجنوبي، إضافة إلى إطفاء ٩٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من دوار المانع إلى طريق القشلة في الخبر.

وأشار إلى أنه تم إطفاء عدد من أعمدة الإنارة في مدينة الظهران من خلال إطفاء ٧٠ عمود إنارة في طريق أبو عبيدة بن الجراح وإطفاء ١٥٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من جسر القشلة إلى جسر شرطة الظهران.

وأكد أن الإطفاء تم بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، مبيناً أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، إذ تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.

وأوضح الصفيان أن كافة البلديات قد شاركت في هذا الحدث العالمي وذلك عن طريق إطفاء إنارة عدد من الشوارع لمدة ساعة، وذلك بهدف حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة وترشيد استخدام الطاقة.

وأضاف أن ساعة الأرض يشارك فيها الكثير من الدول والمدن العالمية، إذ يتم إطفاء الأضواء لمدة ساعة واحدة عن أهم المباني والميادين والشوارع، وذلك للتأكيد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.