قال المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك مراد السرحاني إلحاقا للبيان الصحفي الصادر من أمانة منطقة تبوك، بتاريخ 13 شعبان 1442 الموافق 26 مارس 2021، الخاص بمقطع الفيديو الذي ظهر فيه قيام أحد عمال النظافة في بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، وذلك ضمن الفعالية التي أطلقتها إدارة البيئة والزراعة والتعليم لمشاركة تثقيفية لأنشطة وفعاليات أسبوع البيئة:

عليه تود أمانة منطقة تبوك في إطار حرصها على استيضاح الحقيقة بكل شفافية، واتضح ما يلي:

قيام أحد منسوبي بلدية حقل بتلقي إشعار عن رغبة إحدى الجهات المعنية بالمحافظة في تفعيل أسبوع البيئة على شاطئ النخيل، الذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، ولكون المتنزه واحداً من أهم المواقع السياحية في حقل، فإن البلدية تجري وعلى مدار الساعة أعمال النظافة فيه، الأمر الذي اضطر الموظف للقيام بالاجتهاد الخاطئ في هذا الموقع، وجلب النفايات من موقع آخر لنشرها على الشاطئ في سبيل المساهمة بإيصال الرسالة المنشودة من تفعيل برامج أسبوع البيئة، وهو ما ترفضه الأنظمة الداخلية لأعمال البلدية، وقد جرى اتخاذ الإجراء العقابي الرادع للموظف المسؤول لعدم تكرار ذلك، إلى جانب إعطاء البلدية الحق في اتخاذ الإجراء النظامي ضد من صور المقطع دون التحقق وإظهار المقصد حتى ولو كان خاطئا وانتهج أسلوب الإثارة في إيصال «النقد» الذي ترحب به أمانة تبوك والبلديات التابعة لها عبر قنواتها الرسمية دون اللجوء لإثارة الرأي العام ونسف الجهود الخدمية التي تقدم لمصلحة المواطن والمقيم في شتى المجالات.

وأمانة تبوك إذ توضح ذلك لتؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.