أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفال نور الرياض مجموعة من العروض الفنية والموسيقية الحصرية كجزء من الفعاليات المقدّمة (افتراضياً) للجمهور من خلال تعاون مع Freqways ومدل بيست (MDLBEAST)، إذ تشارك بها مجموعة من المواهب الموسيقية المميزة اليوم (السبت) الموافق 27 مارس 2021.

ويهدف احتفال نور الرياض إلى تجسيد روح الإبداع من خلال استقطابه للفنانين والمبدعين في مجال فنون الضوء والموسيقى من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، ويمزج هذا التعاون بين المجالين، إذ يشارك ثنائي التوزيع الموسيقي أمين عقيل وحمزة علي (Hats & Claps) إلى جانب عازفة الكمان والمنسقة والمنتجة الموسيقية «كيان» بوصلات فنية موسيقية يتم عرضها حصرياً على المنصات الإلكترونية الرسمية لاحتفال نور الرياض في الفترة المسائية من الساعة 8 إلى 9 مساء.

ويُعدّ احتفال «نور الرياض» في نسخته الأولى تحت شعار «تجمعنا سماء واحدة» باكورة برامج مشروع «الرياض آرت» الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن منصة Freqways من «مدل بيست» هي تجربة طيران افتراضية، تضم منسقي أغان يؤدون عروضهم في مواقع مختلفة حول العالم، وتم إطلاقها في يونيو 2020 كبديل للاحتفالات الموسيقية الواقعية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).