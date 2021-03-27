صادرت بلدية محافظة الدلم أكثر من 1200 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وذلك بعد أن داهمت منزلاً تم تحويله من قِبل عمالة وافدة إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية بطريقة غير سليمة، وتعبئتها وتوزيعها على المحلات التجارية، وتم جمع الكميات المضبوطة وإتلافها فوراً وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.



وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس عامر بن منصور العجمي أن البلدية كثفت الجولات الرقابية على المنشآت الصحية ومختلف منافذ البيع خلال الفترة الماضية بجولات صباحية و مسائية وأن العمل مستمر للمحافظة على صحة المواطن والمقيم بالمحافظة والمراكز التابعة لها.



وتهيب البلدية بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.