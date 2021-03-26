ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأخذ لقاح كورونا قبل حلول الأول من رمضان القادم.

وأصدرت الوزارة قراراً عاجلاً يقضي بإلزام العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكافة العاملين في المدينتين المقدستين بأخذ لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) أو تقديم فحص PCR كل 7 أيام على أن تتكفل المنشأة بتكاليف هذا الفحص الأسبوعي.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي فايروس كورونا، و حفاظاً على الصحة العامة، وحرصاً على عودة الحياة الطبيعية.