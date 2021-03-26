يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ23 من أعمال السنة الأولى لدورته الثامنة التي يعقدها، عبر الاتصال المرئي، (الأحد)، 7 تقارير أبرزها التصويت على تعديلات مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، فيما يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440/‏1441هـ، بعدما أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه توصياتها بشأنه.ويصوت المجلس خلال الجلسة على ما تضمنته وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/‏1441هـ من توصيات، وذلك عقب مناقشة التقرير في جلسة سابقة. كما أدرج ضمن جدول أعمال جلسته عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات ثقافية وطبية وسياحية، في مقدمتها تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض. وفي المجال الطبي، أدرج المجلس للمناقشة تقريرين للجنته الصحية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ونظيرتها في جمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية، ومشروع مذكرة تعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، وفي المجال الثقافي، يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.