26 مارس، عيد استقلالنا العظيم. أكملت بنغلاديش اليوم 50 عاماً على استقلالها. أتقدم بأحر التحيات إلى أبناء الوطن والمغتربين البنغلاديشيين بمناسبة اليوبيل الذهبي للاستقلال العظيم.في يوم الاستقلال، أتذكر بامتنان عميق أعظم بنغال في كل العصور، أب الشعب بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن، الذي حصلنا على استقلالنا تحت قيادته بلا منازع. أحيي أربعة قادة وطنيين وثلاثة ملايين شهيد ومائتي ألف امرأة فقدن كرامتهن في حرب التحرير، كما أقدم تحياتي لكل المناضلين من أجل الحرية بمن فيهم الجرحى، وأعرب عن تعاطفي مع من فقدوا أعزاءهم وأقرباءهم وتعرضوا للتعذيب خلال حرب التحرير. أتذكر بامتنان أصدقاءنا الأجانب الذين قدموا دعمهم خلال حرب التحرير.في الانتخابات العامة عام 1970م فازت رابطة عوامي البنغلاديشية بقيادة بانغاباندو بالأغلبية المطلقة في الانتخابات. لكن جهات خارجية اتخذت إجراءات قمعية بدلاً من تسليم السلطة لممثلي أحزاب الأغلبية وأعلن بانغاباندو، الذي دعا إلى الاستقلال في ميدان السباق آنذاك 7 مارس 1971م: «نضال هذه المرة هو النضال من أجل حريتنا؛ نضال هذه المرة هو النضال من أجل الاستقلال، جوي بانغلا». وفي ليلة 25 مارس 1971م. أعلن أب الشعب بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن استقلال بنغلاديش رسمياً في الساعة الأولى من يوم 26 مارس 1971م وأدت الحكومة الأولى لبنغلاديش اليمين 17 أبريل 1971م في مجيب ناغار مع بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن كرئيس. بدأت حرب المقاومة ضد قوات الاحتلال. بعد 9 أشهر من حرب التحرير تم تحقيق النصر النهائي 16 ديسمبر. وفي غضون ثلاث سنوات ونصف فقط من حكمه أعاد بانغاباندو بناء الدولة التي مزقتها الحرب. وفي 1975م تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7%. فنالت بنغلاديش اعترافاً من 116 دولة وحصلت على عضوية 27 منظمة دولية. بينما كان بانغاباندو شيخ مجيب يتقدم لبناء «البنغال الذهبي» كدولة ديمقراطية غير طائفية وخالية من الاستغلال والحرمان من الاستغلال وقتلته القوات المناهضة للتحرير بوحشية مع معظم أفراد أسرته 15 أغسطس 1975م.تشكلت الحكومة عام 2009م في ثلاث فترات متتالية، تعمل رابطة عوامي البنغلاديشية بلا هوادة على تحسين مصير الشعب المستوحى من روح حرب التحرير الكبرى. نحن ننفذ الأعمال غير المكتملة لأب الشعب. تعتمد بنغلاديش اليوم على نفسها في إنتاج الغذاء. انخفض معدل الفقر من 42.5% إلى 20.5% في السنوات الـ12 الماضية. إن حقوقنا السيادية على مساحة شاسعة في خليج البنغال قد أُنشئت من خلال التسوية السلمية للنزاعات البحرية مع ميانمار والهند. وضع تنفيذ اتفاقية الحدود البرية بين بنغلاديش والهند حداً للحياة اللاإنسانية الطويلة لأشخاص الجيب. أصبح الشعب خالياً من وصمة العار من خلال تنفيذ الحكم في قضية قتل بانغاباندو. محاكمة مجرمي الحرب مستمرة، والحكم قيد التنفيذ.قمنا بصياغة خطة وجهة النظر الثانية للفترة 2021-2041 واعتمدنا الخطة الخمسية الثامنة وبدأنا تنفيذ «خطة دلتا 2100» لمدة 100 عام لأول مرة في العالم. اليوم تم توسيع فوائد «بنغلاديش الرقمية» من مستوى المناطق الحضرية إلى القرى النائية. للحفاظ على استمرار الاقتصاد في موازنة آثار فايروس كورونا أعلنا حتى الآن عن 23 باقة تحفيز بقيمة 1.24 كرور تاكا، وهو ما يمثل 4.44% من إجمالي الناتج المحلي لنا.أدت الجهود الدؤوبة التي بذلتها حكومة رابطة عوامي البنغلاديشية على مدى السنوات الـ12 الماضية إلى تقديم التوصيات النهائية لبنغلاديش لتصبح دولة نامية كريمة بمناسبة اليوبيل الذهبي للاستقلال. هذا إنجاز كبير بالنسبة لنا. أعتقد اعتقاداً راسخاً أنه إذا استمر هذا الاتجاه في التنمية فسوف يتم إنشاء بنغلاديش قريباً كدولة متطورة ومزدهرة في العالم.الاستقلال المكتسب من خلال التضحيات السامية لملايين الناس أعظم إنجاز للشعب البنغالي. ولضمان بقاء الإنجاز ذي مغزى يجب على الجميع معرفة التاريخ الحقيقي لحرب تحريرنا العظيمة واحترام روح الاستقلال. ويلزم نشر روح حرب التحرير من جيل إلى جيل.دعونا نؤدي اليمين في هذه المناسبة الميمونة لليوبيل الذهبي للاستقلال - المشبع بروح حرب التحرير العظمى، أننا سنبني معاً بنغلاديش الذهبية الخالية من الجوع والفقر والأمية كما حلم أب الشعب بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن.جوي بانغلا وجوي بانغاباندو.. عاشت بنغلاديش للأبد.شيخة حسينة واجدرئيسة وزراء بنغلاديش