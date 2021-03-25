وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة كريمة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ لزيارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل للقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الكاظمي عن تقديره وقبوله للدعوة.

جاء ذلك خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) - عبر الاتصال المرئي -، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

وقد صدر عن اللقاء بيان مشترك فيما يلي نصه:

انطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وشعبيها الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر العلاقات بينهما ورغبتهما الصادقة في تطويرها في شتى المجالات على أسس ومبادئ راسخة في مقدمتها الأخوة العربية والإسلامية وحسن الجوار والمصالح المشتركة، وبناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تم يوم الخميس 12 /8 /1442هـ الموافق 25 /3 /2021م، عقد لقاء افتراضي عن بُعد بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وقد نوه الجانبان بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأشاد الجانبان بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما. كما أكدا على دور مجلس التنسيق السعودي العراقي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية. وثمنت المملكة العربية السعودية جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والتنمية في الجمهورية العراقية. وثمنت جمهورية العراق المبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق في مجال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وفيما يخص القضايا الإقليمية، فقد اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وطلب خادم الحرمين الشريفين نقل تحياته إلى أخيه الرئيس العراقي متمنياً له ولرئيس الوزراء موفور الصحة وللشعب العراقي دوام التقدم والازدهار.

كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وأطيب تمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي بالمزيد من الرفاه والتقدم.