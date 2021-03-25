واصلت الفرق الرقابية التابعة لأمانة عسير، جولاتها الميدانية على المطاعم وما في حكمها من المنشآت التي تتعلق بالغذاء، وذلك للتأكد من سلامة كل مايُقدم للمستهلك والتأكد من الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية.



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الجولات الرقابية التي بلغ عددها 7870، كانت خلال أسبوع عمل، وتمت في فترات صباحية ومسائية، بإشراف كوادر مختصة، وبلغ عدد ما تم إغلاقه 333 منشأة، فيما تم ضبط 1683 مخالفة متنوعة، ومصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وبدأت عليها مظاهر التلف إضافة إلى سحب عينات غذائية متنوعة لفحصها في مختبر الأمانة والتأكد من سلامتها وصلاحها للاستخدام.



وأضاف، أن الجولات الرقابية مستمرة مع أهمية التشديد على التقيد بالاشترطات البلدية، والصحية، والتدابير الوقائية، مفيداً بأن المخالفات المرصودة داخل المطاعم، حيث تنوعت بين سوء النظافة العامة والعاملين، وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية للعاملين، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء الحفظ والتخزين، وسوء الأدوات المستخدَمة وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات على المخالفين، لافتاً إلى تكثيف أعداد المراقبين الميدانيين، والعمل في فترات صباحية ومسائية مع التأكيد على المراقبين بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، موجهاً الجميع بضرورة التواصل لرفع الملاحظات والبلاغات عبر 940.



يُذكر أن أمانة عسير دشنت مؤخراً الحملة الرقابية على مستوى الأمانة وبلدياتها الخاصة بالمطاعم وما في حكمها من المنشآت الغذائية، وستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حفاظاً على صحة الجميع وحرصاً على تقديم غذاء آمن وصحي.