دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الخميس) مشروع النظام الإرشادي الرقمي.ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي 74 شاشة رقمية مختلفة المقاسات بحسب مكان تركيبها، تم تركيب 50 شاشة منها مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت عن بُعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب 24 شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.