دشن مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي، نيابة عن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة صباح اليوم (الخميس)، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2021، والذي يقام هذا العام تحت شعار (صحتي تبدأ من فمي)، وذلك بالصالة الرئيسية بمقر الشؤون الصحية، وبحضور مدير إدارة طب الأسنان بصحة جدة الدكتور فوزي بن علي الغامدي.

وأوضح الدكتور فوزي الغامدي أن الأسبوع الموحد يأتي ضمن إستراتيجيات الخطة الخليجية للتوعية بصحة الفم والأسنان، ويهدف إلى رفع توعية أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان على المشكلات التي قد تشكل خطراً على صحة الفم، إضافة إلى معرفة سبل الوقاية منها، وتسليط الضوء على أمراض الفم وبعض الأمراض المزمنة.

من جانبها، أكدت مشرفة الطب الوقائي بإدارة طب الأسنان بصحة جدة الدكتورة مها سمير لنجاوي، أن الاحتفال بهذا الأسبوع في إطار الخطة الخليجية لتعزيز صحة الفم والأسنان، والتي تركز بدورها على الجانب الوقائي لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان بالدول الخليجية، مبينة أنه سوف يتم تطبيق الفعاليات في جميع مستشفيات المحافظة والمراكز الصحية الأولية، وإقامة محاضرات توعوية عبر الزووم، كما سيتم تدشين الفعاليات في عدد من المراكز التجارية، وأماكن التنزه بواسطة فرق متحركة تحمل رسائل توعوية وتثقيفية، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، بهدف تغطية أكبر عدد من الجمهور ورفع مستوى ثقافة الوعي في صحة الفم و الأسنان.

وأشارت الدكتورة لنجاوي إلى أنه سيتم تركيب شاشة إلكترونية كبيرة بالواجهة البحرية ولمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم (الخميس)، تحمل رسائل توعوية عن صحة الفم والأسنان موجهة للمجتمع وخصوصاً الأطفال، وفرقا متحركة تحمل رسائل توعوية متحركة في الواجهة البحرية وفي الأسواق التجارية.