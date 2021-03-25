ترأس محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه اجتماع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» في مقرها بالرياض، وذلك بحضور الأمين العام المكلف للجان نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر، الذي قدم شرحا متكاملا للمشروع بمنظومته الإلكترونية ومساراته الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال وصولا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر منصة «إحكام»، وانتهاء بالعرض على اللجان التي بدأت أولى اجتماعاتها هذا الأسبوع بثلاث لجان نظرت ما يزيد على 120 طلبا، حيث تستعد الأمانة لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافة المتطلبات لديهم.

وقد ثمن محافظ الهيئة الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وكافة اللجان العاملة، مؤكدا أن هذه الإنجازات في هذا المشروع الوطني الرائد جسدت نموذجا للمشاريع الوطنية الكبرى التي يتم إنجاز مراحلها بنجاح، بما يحقق تطلعات القيادة، نحو تسهيل إجراءات إثبات تملك المواطنين لعقاراتهم وفق القواعد والشروط المنظمة لذلك، وطموح المواطنين بخدمتهم في وقت قياسي.