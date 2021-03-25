أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 482 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 360 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 386782 حالة، من بينها 4321 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 622 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 375831 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6630 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.