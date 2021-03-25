أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة حملة تطعيم 12 ألفاً من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والموظفين والموظفات، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة اليوم (الخميس) في المبنى الرئيسي للإدارة العامة للتعليم، ومبنى الشؤون التعليمية للبنات، بإشراف ومباشرة فريق طبي وفني وتمريضي متخصص.

وانطلقت الحملة بحضور مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة علي حمدان الغامدي، والمساعد للصحة العامة بإدارة الشؤون الصحية محمد عبدالله الغامدي.

وأكد المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح في إطار التكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات فايروس كورونا، وتفاعلاً مع دورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بالفايروس للحد من تداعياته. وثمن الزهراني لجميع الكوادر الصحية جهودهم في مواجهة فايروس كورونا تحصيناً وتوعية، مبدياً سعادته بالشراكة الفاعلة بين القطاعين التعليمي والصحي والتي أثمرت العديد من البرامج التوعوية والوقائية.