بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.