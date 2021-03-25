وقّع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اتفاقيتي شراكة مجتمعية لإنشاء مركز للتأهيل الطبي وعيادات الأسنان بمحافظة المجمعة، ومركز رعاية أولية بمركز نعجان بمحافظة الخرج. ويأتي ذلك تعزيزاً لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية؛ ليكون مشاركاً للقطاع الحكومي، وفقاً للحاجات الفعلية للمواطنين، وتكاملاً مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق منفعة المجتمع وخدمة المواطنين.

يذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية إحدى مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع.