دشن محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة محايل تحت شعار «البيئة لنا ولأجيالنا»، وزراعة أول شتلة زراعية بمنتزه وادي البرداني بمركز حميد العلايا التابع لمحافظة محايل.

واستمع المحافظ من مدير مكتب وزارة البيئة بالمحافظة المهندس فهد الصائغ إلى شرح عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المصاحبة للأسبوع البيئي التي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وإقامة عدد من الأنشطة الميدانية لزيادة الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة، وتشمل توزيع شتلات وتشجير في عدة مواقع وحملات نظافة للمتنزهات البرية والأودية.