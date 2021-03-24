وضع عدد من الوزارات والجهات الحكومية خطتها الوقائية لشهر رمضان والعيد للحد من وباء كورونا، وحصلت «عكاظ» على نسخة من التوصيات التي أقرتها وزارات الصحة، الشؤون البلديه والقروية والإسكان، الشؤون الاسلامية، السياحة، الداخلية ووزارة الإعلام.ووضعت التوصيات في عين الاعتبار السلوكيات المفترضة التي تؤدي إلى تجمع الناس، وستتولى وزارة الشؤون البلدية ووزارة السياحة منع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم والفنادق، مع تكثيف الحملات الرقابية على الحدائق والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، وتحديد أعداد المتواجدين في الحدائق الكبيرة ووضع مداخل ومخارج لها وإغلاق الحدائق الصغيرة.ونصت التوصيات الموافقة على تمديد ساعات عمل المولات ومراكز التسوق لتكون ٢٤ ساعة، مع تكثيف الرقابة والتحقق من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الوقائية، وتحديث البروتوكولات الخاصه بآلية تغليف وتسليم الطلبات الخارجيه للمطاعم على أن يكون تسليم الطلبات الخارجية للمطاعم في السيارات تلافيا لأي ازدحام قد يحدث أثناء الانتظار قبيل الافطار.كما أوصت بضرورة مشاركة وزارة الإعلام في إعداد الرسائل التوعوية وبثها بما يساهم على الالتزام بالجراءات و الاحترازات التي تكفل سلامة الجميع. ونصت الخطة وتوصياتها على دور وزارة الشؤون الإسلامية في منع الاعتكاف وتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد والمرافق التابعة لها، وإعداد الرسائل التوعوية التي تحث الناس على الالتزام والحرص على التقيد بالإجراءات الوقائية، والتوسع في أماكن إقامة صلاة العيد بحيث تشمل المصليات المخصصة لإقامتها والجوامع الأخرى.