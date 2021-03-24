دشن رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري ظهر اليوم مبادرة العيادات الطبية الافتراضية، إحدى مبادرات الجامعة ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، المنعقدة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، وذلك بحضور وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع. وقدمت المبادرة من كلية الطب، إذ أوضحت عميدة الكلية الأستاذة الدكتورة دلال أن المبادرة ستقدم خدمات طبية افتراضية لعدد كبير من التخصصات من خلال أعضاء الكلية الذين يساهمون بشكل كبير في إنجاح هذه المبادرة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية من قبل عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني. وتقدم جامعة الطائف بشكل دوري مبادرات نوعية لمشروع كيف نكون قدوة من خلال وكالة الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع، إذ نفذت هذا العام ٤ مبادرات رقمية افتراضية تعنى بالقدوة الحسنة.