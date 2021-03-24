بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (رحمه الله).

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (رحمه الله) وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (رحمه الله).

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (رحمه الله)، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».