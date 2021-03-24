تطلّع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز إلى أداء مشائخ القبائل دورهم الوطني والاجتماعي في نقل رسالة النظام بشفافية ووضوح، بحكم ما يقع على عاتقهم من مسؤولية توعية أفراد القبيلة والأهالي والمجتمع عموماً بأهمية الالتزام بجميع الأنظمة الصادرة عن جهات الاختصاص، ومنها ما تم إقراره مؤخراً من إجراءات لإثبات التملك، وأكد الأمير حسام خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي- بشيوخ القبائل، في حضور مدير عام لجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة «إحكام» عبدالرحمن النفيعي، على ضرورة نقل الصورة واضحة لكل فرد من المواطنين، مبدياً سعادته بالرد على جميع استفسارات آلية إصدار وثائق التملك، والتى تسعى من خلالها «إحكام» لحماية الأملاك الخاصة وحفظ الملكية العامة للدولة، وفق منهجية واضحة تتطلب منا جميعاً التعاون والتمشي بموجبها.

وأكد أمير منطقة الباحة للجميع بأنه «تم تخصيص إدارة للمشائخ لتهتم بشؤونكم وتقديم ما تحتاجونه من خدمات، ووجهتها بمتابعة كافة احتياجاتكم» وثمّن الأمير حسام لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ما بذلوه وقدموه لهذا الوطن المعطاء، وعمل القيادة الرشيدة على تطبيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبما يتوافق مع مصلحة المواطن في جميع مناطق المملكة.

فيما تم تقديم عرض مرئي من هيئة عقارات الدولة اشتمل على آلية التقدم بطلبات التملك وإصدار الوثائق والإجراءات المتبعة خلال عملية التقديم. وطرح المشائخ استفساراتهم على مدير عام «إحكام»، ليجيب عن جميع الأسئلة بكل شفافية ووضوح.