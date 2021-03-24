نضم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلاً في إدارة البيئة وإدارة الاتصال المؤسسي، مبادرة فرع الوزارة بالتعاون مع إعلاميين، وفرق تطوعية ومتلازمة داون، لزراعة 1000 شتلة، ضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع البيئة 1442هـ، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الويمني.

وجال الحضور على مشاتل فرع الوزارة، والعيادة البيطرية لعلاج الحيوانات الأليفة، ومختبر التشخيص البيطري. وأكد مدير عام الفرع في عسير، على أهمية الإعلام كونه شريكا استراتيجيا، ونشر التوعية البيئية، وأهمية الحفاظ على المكتسبات البيئية الوطنية، موضحاً أن مثل هذه المبادرات لغرس وزراعة الشتلات، سوف تسهم في كثافة الغطاء النباتي وبالتالي تأمين أجواء صحية وأكثر راحة. من جهة أخرى وضمن فعاليات أسبوع البيئة، قام مكتب الوزارة بمحافظة طريب، وبمشاركة رابطة طريب الخضراء، بتنظيف منتزه السدر، وتوزيع شتلات على جميع الإدارات الحكومية، فيما تمت زراعة 60 شجرة من العرعر والشث في مركز البشائر، وتوزيع 300 شتلة.