تسبب جنوح سفينة عملاقة في سد قناة السويس بتأخيرات كارثية في توصيل الأغذية واللقاحات وتم بدء مهمة تعويم السفينة البالغ حمولتها 200 ألف طن جزئياً، وسيتم بعدها استئناف الملاحة.وعلقت سفينة الشحن التي يبلغ طولها 1312 قدمًا وعرضها 175 قدمًا والتي تسمى إيفر جيفن في قناة السويس، بعد انجراف القارب جانبيًا ، ما أدى إلى إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن حيوية في العالم وتسبب في طابور 100 سفينة في الخلف.وألقى المسؤولون المصريون باللوم على الرياح القوية التي تسببت في دفع السفينة عن مسارها، ما تسبب في توقفها وفقدان الطاقة، وتم إرسال كل زورق قطر في البلاد لتحرير السفينة، بينما يقوم العمال بحفر الرمال من حول قوسها.