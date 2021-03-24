تلقى الدفاع المدني تنبيهاً متقدماً من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية على منطقة ⁧‫مكة المكرمة،⁩ تشمل (الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، خليص، جدة، رابغ ) حتى الساعة 4 مساءً.

هذا وأوقفت إدارة ميناء جدة الإسلامي الحركة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء، بسبب زيادة سرعة الرياح، فيما يتابع برج المراقبة البحرية وغرفة عمليات التشغيل والسلامة سير العمل داخل الميناء، وستعود الحركة الملاحية إلى طبيعتها فور تحسن الأحوال الجوية، كما ستستنفر الطاقات كافة لتسيير حركة السفن عند انتهاء الحالة.