اعتمد صندوق التنمية العقارية، توحيد موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج «سكني»، وذلك ضمن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام الحالي 2021، الذي عقد افتراضياً برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن سعيد بن ماضي وأعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح الصندوق العقاري أن الاجتماع استعرض أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأبرز مستهدفات الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء حسب الركائز الاستراتيجية للصندوق، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.



وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن المجلس استعرض أداء مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، والتمويل العقاري المدعُوم، والمنتجات، إضافة إلى مؤشرات الاستدامة المالية، كما استعرض مؤشرات الأداء لتميز العملاء والذي شمل مؤشر رضا العملاء (CSL) ومؤشر نصح الأصدقاء والأقارب (NPS).



وأضاف: بحث المجلس أداء العمليات وإيداع الدعم الشهري في حسابات المواطنين شهرياً، واعتمد يوم (24) من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، موضحاً أن هذا القرار يأتي حرصاً من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.



وأشار إلى أن المجلس وافق على مقترح إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين لقبول نقل الرهن من عقار لعقار آخر من القروض السابقة المقدمة من الصندوق على نظام الإقراض المباشر، الذي كان يشترط فيه عدم وجدود مسكنين آخرين غير محل القرض عند التقديم لطلب نقل الرهن.



كما وافق على تمديد مهلة استلام باقي دفعات القروض المباشرة حتى تاريخ 18 - 3 - 1443هـ، تقديراً لظروف المواطنين وعدم تمكنهم من استكمال البناء خلال فترة جائحة «كورونا»، داعياً المستفيدين لسرعة تقديم ما يلزم لاستكمال البناء والتقديم لاستلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.



وبين ابن ماضي، أن المجلس ناقش مستجدات التحول الرقمي وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بما يسهل ويبسط إنهاء إجراءات القرض العقاري بكل يسر وسهولة، مستعرضاً الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين من خلال منصة خدمات المستفيدين والمستشار العقاري والتكامل مع الشركاء من جميع الجهات، كما أقر المجلس عدداً من القرارات لتنظيم العمل الداخلي للصندوق ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.



وثمن المجلس لإدارة ومنسوبي الصندوق جهودهم المبذولة، التي أسهمت في تحقيق المستهدفات من خلال تحقيق أرقام مميزة في أعداد المستفيدين الذين تملكوا مساكنهم خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى نهاية عام 2020م.



وشارك في الاجتماع من الصندوق الأمين العام لمجلس الإدارة فهد العامر، والمدير العام للخدمات المشتركة سعود العجمي، والمدير العام للاستدامة المالية طارق المشرف، والمدير العام للحلول التمويلية وليد النزهان.



يذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية يتكون من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبدالله الحقيل، وعضوية كل من: المشرف العام على الصندوق، والدكتور حسن بن شوقي الحازمي، والدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، وفيصل بن أحمد قطان، وهاني بن مديني المديني، وعمار بن عبدالواحد الخضيري، ومازن بن عبدالرزاق الرميح، وممدوح بن سعود الشرهان.