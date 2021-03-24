بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية النيجر الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.