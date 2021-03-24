واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن. وقدم المركز خلال الأشهر الخمسة الماضية العديد من الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية، ونظم حملات تطوعية توعوية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمنت تعليم المستفيدين الإجراءات الاحترازية الصحيحة. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة والتغذية الوقائية بالارتباط مع تدخلات الصحة الأولية والمياه والصرف الصحي، يستفيد منها النازحون والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.