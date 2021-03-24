نوه رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، هوراسيو لاريتا، بدور المملكة، ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين، في خدمة الشعب الأرجنتيني عبر تقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتوعوية. وأشاد وراسيو لاريتا بالدور المميز الذي قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لشعوب العالم أجمع، مشيداً بعمق العلاقات السعودية الأرجنتينية. جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية أمس، مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين، بمناسبة إنشاء مركز تقديم لقاح فايروس كورونا «Covid-19» في مقر المركز. وكان في استقباله مدير المركز المكلف نايف الفعيم، وإمام جامع المركز الشيخ عبداللطيف العتيبي، حيث قام بجولة على أقسام المركز، مطلعاً خلالها على أبرز أعماله.من جانبه، أوضح مدير المركز المكلف نايف الفعيم أن زيارة هوراسيو لاريتا تعد الأولى للمركز؛ للاطلاع على أعماله والتعرف على أهم أنشطته التي يقدمها للمجتمع الأرجنتيني بمختلف أطيافه.