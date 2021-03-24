أكد وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي على ممارسة النظام الإيراني الخداع للتغطية على الأزمات التي يمر بها في الداخل وتفاقم علاقاته مع المجتمع الدولي. وتطرق خلال مؤتمر عقدته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة عبر الإنترنت إلى تصريحات رؤوس النظام الإيراني حول ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية إثر الحظر الدولي الناجم عن السياسات الخارجية الإيرانية. وأشار في هذا السياق إلى الخطاب السنوي الذي ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي وتحدث خلاله عن تكيف الاقتصاد الإيراني في وقت سابق مع العقوبات الأمريكية وتطوير الصادرات الإقليمية والإنتاج المحلي. ورأى في تصريحات خامنئي تناقضا مع التصريحات التي أدلى بها الرئيس حسن روحاني في الفترة نفسها وقال فيها إن عام 2020 كان الأسوأ من حيث مبيعات النفط على مدى الـ60 عاما الماضية ولم يمر أصعب من ذلك العام منذ سقوط نظام الشاه. وسخر تيرزي من تصريحات روحاني التي قال فيها إن إيران سجلت معدل نمو إيجابيا بنسبة 2.2% في الوقت الذي سجلت الاقتصادات القوية في العالم معدلا سلبيا نسبته 10%. وشدد على أن النظام الإيراني يمر بآخر مراحله مما يدفعه وأجهزته القمعية للشعور بالذعر والهلع ويضطره إلى السعي لأية عملية إنقاذ او إنعاش تحول دون تهاويه.