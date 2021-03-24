أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم علي بن صالح سالم الصيعري، سعودي الجنسية عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى يوم الأربعاء 25/‏ 8/‏ 1442.وتأمل المحكمة الجزائية من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.وفي السياق، أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن صالح محمد العسيمي، سعودي الجنسية عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى يوم الأربعاء 25/‏ 8/‏ 1442هـ.وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.