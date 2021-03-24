أكدت وزارة الصحة أن أعداد الحالات النشطة والحرجة لا تزال تواصل ارتفاعها خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا. وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 410 حالات مؤكدة وتعافي 366 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4051 منها 617 حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 385.834 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 375.165 حالة.وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات جديدة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة الى 6618 حالة، كما تم إجراء 53.823 فحصاً مخبرياً جديداً.من جهة أخرى، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 11 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 44 يوماً 347 مسجداً، أعيد افتتاح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم.والمساجد المغلقة 5 في منطقة الرياض، و4 بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقتي عسير ونجران.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد في كل من المدينة المنورة وعسير والباحة والرياض ومكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.