أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعال عدم حاجة النساء لتأجيل الحمل بعد تطعيمهن بلقاح فايروس كورونا، كما يمكن تطعيم المرضعات منهن.وقطع بعدم وجود ارتباط بين اللقاحات والجلطات الدموية، مشيراً إلى مأمونية وفعالية لقاح كورونا، مضيفاً لا يجب أخذ مسحة قبل تلقي اللقاح، كما لا يوجد حاجة لتأجيل التبرع بالدم بعد أخذ اللقاح، ولا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم، وبشكل عام بما أنه ليس فايروساً حياً فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعداً صحياً لذلك ولا يوجد ما يمنع.وأكدت وزارة الصحة أن المكملات الغذائية لا تمنع الإصابة من فايروس كورونا، ولا تعالج المصابين به، كونها ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفايروس كورونا، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، مثل فيتامين «سي» وفيتامين «د9 والزنك».