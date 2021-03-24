أوقفت إدارة ميناء جدة الإسلامي الحركة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء أمس (الثلاثاء) لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة أمس، وتنتظر 3 سفن خارج الميناء للدخول فيما تنتظر 3 أخرى لمغادرة أرصفة الميناء. وتم إيقاف الحركة الملاحية في ميناء جدة جراء زيادة سرعة الرياح التي تجاوزت 30 عقدة.وفيما دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة إلى أخذ الحيطة والحذر، لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر من أمس حتى (السبت) القادم، توقّع المركز الوطني للأرصاد تشكل عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/‏‏ساعة؛ تؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك)، ونشاطاً لرياح سطحية على مناطق مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة. وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 55 كم/‏‏ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزءين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 55 كم/‏‏ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/‏‏ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وفي السياق، طالبت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستخدمي الطرق بمحافظة جدة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ لتدني الرؤية الأفقية جراء موجة الغبار التي تشهدها المحافظة. ودعت المواطنين والمقيمين ممن لديهم أمراض تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.