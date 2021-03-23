عقدت غرفة حفرالباطن مساء أمس الاثنين 22 مارس 2021، اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد، عبر منصة (زووم ZOOM) التزاما بموجهات التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا «كوفيد -19». وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة رفيدان بن دمخ المطيري وحضر الاجتماع نواب وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام والعديد من رجال الاعمال المنتسبين بالغرفة، وذلك للمداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال العام المالي (2020)، ومناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية (2021). وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور كما قدم نبذة عن أبرز إنجازات الغرفة خلال العام (2020)، من ضمنها مساهمة الغرفة في العديد من البرامج والأنشطة الاجتماعية التي تخدم المحافظة كالفعاليات والندوات والمحاضرات، وعرض عددا من المحاور والبنود التي تضمنها تقرير مراجع الحسابات، وقائمة المركز المالي، وتقرير الأداء السنوي للغرفة، وخطة المجلس في سبيل الارتقاء بخدمة قطاع الأعمال والمنتسبين، إضافة الى اتفاقيات التعاون مع كبرى الشركات لتوظيف أبناء المحافظة. فيما أكد أمين عام الغرفة أنور الشامي العنزي أن الغرفة تطمح إلى مواصلة تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها وقطاعات الأعمال في المحافظة وتلبية كافة احتياجاتهم من خلال تحسين بيئة العمل واعتماد التقنية في إنجاز كافة المعاملات وعززتها بخطوات كثيرة باتجاه تحقيق شراكة المنتسبين لغرفتهم عبر لجانها النوعية المنبثقة من مجلس الإدارة التي تضم العديد من الخبرات الممثلة للقطاعات المختلفة والكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن التقرير السنوي للغرفة يرصد إنجازات العام المالي المنصرم كحصيلة لجهد تكامل بين مختلف الإدارات.