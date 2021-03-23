دشن الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مقر لقاحات كورونا لمنسوبي الرئاسة، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وأعرب السديس عن سعادته بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووزارة الصحة، التي سعت بكافة السبل لمكافحة الجائحة العالمية وخدمة الإنسان أولاً، عبر اتخاذ قرارات حكيمة، وإجراءات احترازية ووقائية، وكوادر طبية بذلت الغالي والنفيس في خدمة المواطن والمقيم في بلادنا الغالية، وكذلك من خلال توفير الجرعات الآمنة التي تلائم كل الفئات العمرية المختلفة، والتي تقي من الفايروس، مؤكداً أن التعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، وتعزيزًا لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصًا على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لمنسوبي الحرمين الشريفين.

من جانبه أبان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير خلال لقائه بمنسوبي وموظفي الرئاسة بأهمية تلقي اللقاح، وذلك حرصا على عدم نقل العدوى من خلال عملهم الميداني وقرب موسم رمضان المبارك، واستقبال المعتمرين والزوار لعام 1442هـ، كما حث مطير كافة شرائح المجتمع بضرورة تلقي اللقاح لما له من فوائد كبيرة تسهم في تقليل الإصابات بين الأفراد.