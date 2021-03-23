نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس (الاثنين) 4451 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 100 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 116 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.