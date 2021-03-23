أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 44 يوماً إلى 347 مسجداً تم فتح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير لها أن المساجد المغلقة هي 5 مساجد في منطقة الرياض، و4 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وصحتهم.