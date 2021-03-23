أطلق أمس (الإثنين) بنجاح القمران الصناعيان «شاهين سات 17» التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والقمر CubeSat التابع لجامعة الملك سعود، وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي «Soyouz2» الذي وصل إلى مداره.ويعد القمر الصناعي «شاهين سات 17» جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو غراماً، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.أما القمر الصناعي CubeSat فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية، ويبلغ حجمه 10*10*10 سم، ويزن كيلو غراماً واحداً، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.وكانت مدينة العلوم والتقنية أعلنت إطلاق القمر «شاهين سات» المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة بنجاح. وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز الدكتور أنس فارس الفارس أن «شاهين سات» عمل على تطويره فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، ويقدم صوراً فضائية للقطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وأشار إلى أن المدينة ستعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، على الاستثمار في التقنية وتطوير وتصنيع أقمار صناعية ذات كفاءة عالية في فترة زمنية قصيرة. من جانب آخر، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز محمد آل الشيخ عن سعادته بالخطوة المتميزة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأفاد بأن الإنجاز استكمال لريادة الفضاء التي بدأت 1405 وستؤدي إلى تمكين قطاع الفضاء في المملكة من تحقيق المكانة التي تليق باسم بلادنا إقليمياً ودولياً على الأصعدة كافة.130 طالباً من الهندسة صنعوا قمر جامعة الملك سعودأعرب رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران عبدالرحمن العمر، عن سعادته بنجاح إطلاق القمر الصناعي المكعب CubeSat كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشاريع مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة. وقال إن هذا المشروع التعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية، والتوسع في هذا المجال لخدمة برامج المملكة وخططها الطموحة في مجال الفضاء، وأن مهمة القمر التقنية هي التقاط صور للفضاء والأرض والقمر وإرسالها للمحطة الأرضية في الجامعة. وأضاف أن القمر الصناعي CubSate قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالباً من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ 1999 في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبيناً أن المشروع تم العمل به في الجامعة 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالباً في كلية الهندسة. وأوضح أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي CubSate أكبر حجماً مع تصنيع بعض أجزائه محلياً وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الصناعي الأول للقيام بمهمات بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن.