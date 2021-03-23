أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية أمس (الإثنين) 4 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 43 يوماً 336 مسجداً تم فتح 326 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبيّنت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية.وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، 3 بمنطقة الرياض، ومسجد في مناطق عسير، نجران، الحدود الشمالية والشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.في غضون ذلك، نفذت الوزارة 21063 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع السابع؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها خلال 7 أسابيع 146.498 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.وأوضح التقرير الصادر أمس عن وكالة الوزارة لشؤون المساجد أن الوزارة رصدت 168 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فوراً، وأن المخالفات تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1774 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.